Hamileliğin 27. haftasında, yani ikinci trimester döneminin sonundasınız ve artık yeni gebelik semptomlarını tecrübe etmeye başlayacaksınız. Hamileliğinizin son ayları içerisinde, vücudunuzun daha fazla enerjiye ihtiyaç duymasına bağlı olarak, iştahınızda artışlar yaşanacaktır. Sağlıklı beslenme ve olabildiğince hareketli bir yaşam stili, ayrıca düzenli olarak uygulayacağınız nefes egzersizleri ile yoga gibi faaliyetler, bebeğinizin doğacağı gün için güç toplamanıza yardımcı olacak ve sizin toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Peki, Hamileliğin 27. haftasında neler olur? Hamileliğin 27. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 27. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 27. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğinizin 27. haftasında bebeğiniz tam olarak 37 cm boyunda ve 900 gr ağırlığında yani bebeğinizin büyüklüğü şu an için bir avuç büyüklüğündeki bir karnabahar kadardır.

• Minik bebeğinizin yüzünün karakteristik özellikleri artık tamamen oturdu.

• Ciğerleri, karaciğeri ve bağışıklık sistemi çalışıyor ama gelişmeye de devam ediyor ve belli bir süre daha devam edecektir.

• İçerisine girmiş olduğunuz hamileliğinizin son 3 ayında, plasentanız bebeğinizin bağışıklık sistemini antikorlar sunarak güçlendiriyor. Ayrıca doğumdan sonra, vücudunuz anne sütü yolu ile bebeğinize antikorlar iletmeye devam edecektir.

• Bebeğinizin duyularının gelişmesi ile beraber retina ile birlikte, bebeğinizin gözleri de ışığa karşı hassaslaşıyor.

• Bebeğiniz artık düzenli bir uyku uyanıklık döngüsüne sahip. Gözlerini açıp kapatıyor; hatta artık parmaklarını bile rahatlıkla emebiliyor.

• Beyin dokusu geliştikçe, beyin aktivitesi de artıyor ayrıca beyin gelişiminde artık son aşamaya geçmeye başladı.

• Fakat bebeğiniz erken doğum denen olay ile tam bu hafta içerisinde doğacak olursa, bir hayli tıbbi yardım desteğine ihtiyaç duyacaktır.

• Ayrıca, bebeğinizin hıçkırmasına bağlı olarak, karnınızda minik ritmik hareketler hissedebilirsiniz.

• Bebeğinizin, tat alma cisimcikleri hızlı bir şekilde gelişmekte olduğundan dolayı tat algısı artık oldukça hassaslaştı ve bu sayede amniyotik sıvıya yansıyan tatları bile ayırt edebiliyor. Eğer siz baharatlı besinler tüketirseniz, bebeğinizi hıçkırık tutacaktır, ancak endişelenmeyin bu durum hızlı bir şekilde ortadan kalkacaktır.

• Bebeğiniz artık hem sizin hem de babasının sesini tanıyabiliyor. Bebeğinizin kulaklarına bir ağ sistemi gibi ulaşan sinirler olgunlaşma gösterdikçe, sinirleri kaplayan vernix kremsi yapının sayesinde, sesleri bulanık da olsa artık duyabiliyor. Bu sebeple, bebeğinize şarkılar, ninniler söyleyerek veya hikâye kitabı okuyarak, hafıza gelişimini şimdiden destekleyebilirsiniz.

• Ayrıca hamileliğinizin 27. haftasında, karnınızın dinlenmesi halinde, bebeğinizin kalp atış seslerini duyabilmenizde mümkündür.



Hamileliğin 27. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Hamileliğinizin son 3 aylık dönemine geçerken, bebeğiniz hızlıca gelişiyor. Bebeğinizin tekmelerinin ve hareketlerinin güçlenmesinden dolayı vücudunuz size birçok ağrı ve sızı yaşatarak bebeğinize uyum sağlamaya çalışıyor.

• Bu dönemde, mide sıvısının yemek borusuna doğru bastırılmasından kaynaklı olarak mide yanması yaşıyor olabilirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe, organlarının alanları kısıtlandığından dolayı bu durumda sizde mide yanmasına neden oluyor.

• İkinci trimesterin sona ermesi ile vücudunuz hızlı bir şekilde hamileliğinizin son dönemi için harekete geçmekte ve yeni semptomları da beraberinde getirmektedir. Sırt ağrısı başta olmak üzere bacak kaslarında artan kramplar gibi semptomlar, hamileliğin 27. haftası içerisinde yaşanabilmektedir. Genellikle geceleri hissedilen kramplar, gün içinde de yaşanabilmektedir ve hamilelik ilerledikçe bu durum daha da artacaktır.

• Hamileliğin 27. haftasında, vücudunuzda ödem ve şişkinliklerin oluşması olağan bir durumdur. Özellikle de, ayak bileklerinde, ayaklarda, ellerde ve el parmaklarında meydana gelen ödem, vücut dokularında sıvı birikmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Yürüyüş ve yüzme gibi durumunuza uygun egzersizler yapmayı deneyerek, ödem ve şişkinliklerinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca, günlük su tüketimine de dikkat etmelisiniz. Hidrasyon sağlanması açısından gün içinde düzenli olarak su içmeniz oldukça önemlidir. Unutmamalısınız ki ödem geçici bir sorundur ve doğumdan sonra da ortadan kalkacaktır.

• Hamileliğinizin bu haftası içinde, bayılma ve baş dönmesi, özellikle de bayılma, en yaygın olarak görülen semptomdur.

• Ayrıca bu dönem içerisinde diş eti kanamaları, diş eti iltihaplanması ve diş etlerinin şişmesi de yaşanan diğer belirtilerdir.

• Huzursuz bacak sendromu da, hamileliğin 27. haftasında yaşanabilen bir durumdur. Huzursuz bacak sendromu özellikle geceleri kendini göstermektedir. Böyle bir durum içerisinde iseniz mutlaka doktorunuz ile konuşmanızda fayda olacaktır. Çünkü bazen, huzursuz bacak sendromu ile demir eksikliği, anemi ya da gıda hassasiyeti gibi bazı durumlar arasında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir.

• Bebeğinizin hamilelik süresince rahim içinde giderek büyümesinden dolayı, cildinizde gerilme ve gerilmeye bağlı olarak da ciltte kuruma ile kaşıntı meydana gelmektedir. Düzenli olarak kullanacağınız nemlendirici kremler, cildinizin nem dengesini koruyarak kaşınmasını önleyecektir.

• Ayrıca burun tıkanıklığı, 27. haftalık hamilelik döneminde de yaşanabilen bir durumdur.

• Ayrıca, round ligament ağrısı adı verilen alt karın ya da kasıklarda oluşan bir durum da, gebeliğinizin bu döneminde ortaya çıkabilmektedir.