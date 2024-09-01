Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4'üncü oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4'üncü oldu

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, dördüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamide Doğangün 4'üncü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında dördüncü oldu.

        Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 800 metre T53 sınıfında final müsabakası yapıldı.

        Milli sporcu, yarışı 1.51.70'lik derecesiyle 4. sırada tamamladı.

        Altın madalyayı 1.41.04'le paralimpik rekoru kıran İsviçreli Catherine Debrunne elde etti. Gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Zhou, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Habertürk Anasayfa