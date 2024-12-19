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        Haberler Magazin Hamdi Alkan: Büyük Buluşma - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan: Büyük Buluşma

        Hamdi Alkan, eski eşi Canan Hoşgör ve kızlarıyla buluştu. Ünlü yönetmen bu anları, "Büyük Buluşma" notuyla sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:35
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          Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanmıştı. 2006 yılında evliliklerine ikinci bir şans veren çift, daha sonra 2012 yılında anlaşmalı olarak ayrılık kararı almıştı.

        • 2

          Ünlü çiftin bu evliliklerinden Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan adında iki kızı bulunuyor.

        • 3

          Son olarak Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör, kızlarıyla bir araya geldi. Hamdi Alkan o anları, "Büyük Buluşma" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          Hamdi Alkan, 2014 yılında oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikah masasına oturmuş, ancak çift 2022'de ayrılmıştı.

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          Canan Hoşgör ise bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile 29 Ocak’ta evlendi.

          Fotoğraflar: Instagram

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