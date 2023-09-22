Hamdi Alkan: Aşk yok, menajerim
Etiler'de bir kadınla birlikte otomobille seyir halindeyken görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilere, "Aşk yok, kendisi menajerim" açıklamasını yaptı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hamdi Alkan, Etiler'deydi. Alkan, içinde bulunduğu otomobille seyir halindeyken objektiflere yansıdı.
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"AŞK YOK, MENAJERİM"
Bir kadınla birlikte görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan, "Arkadaşlar tanımadınız galiba, kendisi menajerim" açıklamasında bulundu.
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Hamdi Alkan, ardından yoluna kaldığı yerden devam etti.
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