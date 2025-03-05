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        Haberler Dünya Hamburg'da 10 Türk meclise girdi | Dış Haberler

        Hamburg'da 10 Türk eyalet meclisine girdi

        Almanya'nın Hamburg eyaletinde geçtiğimiz pazar günü düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde, 10 Türk kökenli politikacı meclise girmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 01:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:26
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        Hamburg'da 10 Türk meclise girdi
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        Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

        121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisine, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.

        Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 33,5, CDU yüzde 19,8, Yeşiller yüzde 18,5, Sol Parti 11,2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7,5 oranında oy aldı.

        Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.

        Eyalette seçime katılım oranı da 2020'ye göre 4,4 puan artarak yüzde 67,7 olarak gerçekleşti.

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