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        Haberler Dünya Hamas: Tel Aviv'in öldüğünü açıkladığı İsrailli komutan, 7 Ekim'de esir alındı

        Hamas: Tel Aviv'in öldüğünü açıkladığı İsrailli komutan, 7 Ekim'de esir alındı

        İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nda öldürüldüğünü duyurmuştu. Hamas tarafından bugün yapılan açıklamadaysa Albay Hamami'nin esir alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:21
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        "Öldüğü söylenen İsrailli komutan esir"
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        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim 2023'te Gazze sınırının bitişiğindeki Yahudi yerleşim yerlerine yönelik saldırı sırasında yaralı olarak esir alındığını bildirdi.

        Kassam Tugaylarının Telegram platformunda yayınladığı videoda, Hamami'nin, 7 Ekim'de esir alındığı ve esir alınması sırasında yaralandığı belirtildi.

        "Şimdi onun (Hamami'nin) akıbeti nedir?" sorusunun sorulduğu videoda, İsrail yönetiminin askerlerini esaret altında bıraktığı kaydedildi.

        "Vakit bitiyor, hükümetiniz yalan söylüyor." ifadesinin kullanıldığı videoda, Hamami'nin öldüğüne veya hala yaşadığına dair bilgiye yer verilmedi.

        İsrail ordusu, 2 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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