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        Haberler Dünya Hamas'tan ABD'ye 'Gazze' tepkisi | Dış Haberler

        Hamas'tan ABD'ye 'Gazze' tepkisi

        Hamas, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini, "soykırıma devam edilmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 01:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:11
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        Hamas'tan ABD'ye 'Gazze' tepkisi
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        Hamas, ABD'nin Gazze tasarısını veto etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu veto kararının, "Washington'un Filistin halkını hedef alan saldırılara; çocukların ve kadınların öldürülmesine, Gazze Şeridi'nde sivil yaşamın yok edilmesine doğrudan ortak olmasının yanı sıra soykırım ve etnik temizlik suçlarında İsrail gibi doğrudan sorumlu olduğunu" bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

        ABD'nin veto kararının "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan, soykırım ve etnik temizlik faaliyetlerinin devam etmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Acilen ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini, Filistin halkının Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere ABD teşvikiyle aylardır yürütülen saldırılarla İsrail'in yarattığı insani felaketin yansımalarından kurtarılmasını talep eden kararın BMGK'da ABD tarafından veto edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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        Hamas, seçilmiş Washington yönetimine, dediği gibi gerçekten savaşları sonlandırmak, bölgede güvenlik ve istikrar için çaba harcıyorsa bu agresif politikayı sonlandırması çağrısında bulundu.

        Uluslararası toplumdan da ABD'nin uluslararası iradeye yönelik bu aşırılığına son vermesini isteyen Hamas, bunun bölgede ve bölge dışında savaş, ölüm, yıkım ve kaostan başka bir şey getirmeyeceğine dikkati çekti.

        ABD'NİN 4. KEZ BMGK'DE GAZZE'DE ACİL ATEŞKES TALEP EDİLEN KARAR TASARISINI VETO ETMESİ

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

        15 üyeli BMGK'da 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.

        ABD, karar tasarısını veto etmişti. Diğer 14 üye, tasarı için "evet" oyu kullanmıştı.

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        #ABD
        #gazze
        #Hamas
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