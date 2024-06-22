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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas, Netanyahu'nun 'sivil kayıplar' iddiasını yalanladı | Dış Haberler

        Hamas, Netanyahu'nun 'sivil kayıplar' iddiasını yalanladı

        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıpların direniş saflarında savaşanlara oranının "bire bir" olduğu yönündeki iddiasını "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 02:47 Güncelleme: 22.06.2024 - 02:47
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        Hamas'tan Netanyahu'ya yalanlama
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarıyla ilgili iddiasına tepki gösterildi.

        Sağlık Bakanlığının her gün açıkladığı verilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarının Gazze'deki kayıpların çoğunun sivillerden oluştuğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun evler, hastaneler ve barınma merkezlerine düzenlediği barbarca saldırılarda özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiği vurgulandı.

        AA'nın aktardığı habere göre; Netanyahu'nun iddiasının "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu türden iddialarla, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının ve çağdaş insanlık tarihinde benzeri görülmemiş soykırımın vahametinin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

        Netanyahu, ABD'de yayın yapan Punchbowl haber sitesine dün verdiği röportajda, "Gazze'de sivil kayıpların direniş güçlerinin saflarında savaşanlara oranının yaklaşık bire bir olduğunu ve bunun modern şehir savaşlarındaki en düşük oran olduğunu" iddia etmişti.

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        #Hamas
        #israil
        #Binyamin Netanyahu
        #haberler
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