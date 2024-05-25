Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin ailelerine seslendi

        Hamas, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin ailelerine seslendi

        Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen esirlerin görüntülerini paylaştı. Telegram'dan yapılan açıklamada esirlerin ailelerine seslenen Hamas yetkilileri, "Ordunuz, Netanyahu'nun talimatıyla esirlerin onurunu ölüyken de diriyken de ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas esir ailelerine seslendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı ve ailelerine, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ordusu ve Savaş Kabinesi, vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor." ifadesiyle seslendi.

        Kassam Tugayları, Telegram hesabından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen İsrailli esirlerin ailelerine seslenerek, "Ordunuz, Netanyahu'nun talimatıyla esirlerin onurunu ölüyken de diriyken de ayaklar altına aldı." başlıklı bir video yayınladı.

        Videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin esirleri geri döndüreceklerine dair yaptıkları açıklamaların görüntülerinden kesitler paylaşıldıktan sonra "Netanyahu, ordusu ve Savaş Kabinesi, vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen esirlerin enkaz altında ya da toz içinde öldüğü anların fotoğrafları verilen videoda, "İsimlerini Netanyahu'ya ve hükümetine sorun, size söyleyeceklerdir, onlar çok iyi biliyor." denildi.

        Esirlerin İsrail bombardımanlarında öldüklerine işaret edilerek, "Onları bu şekilde geri döndürecekler." ifadesi kullanıldı.

        3 ESİRİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

        İsrail ordusu, 23 Mayıs'ta gece düzenlenen "operasyonda", 7 Ekim'de öldürülen ve Gazze Şeridi'ne götürülen Orion Hernandez Radoux, Hanan Yablonka ve Michel Nisenbaum'un cansız bedenlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunduğunu duyurmuştu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." demişti.

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın açıklamasına karşılık Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

        Hamas'ın elinde 125 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hamas
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa