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        Haberler Dünya Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik | Dış Haberler

        Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik

        Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında "ulusal sorumluluk bilinciyle pozitif bir tutum gösterdiğini" İsrail tarafının ise ateşkes önerilerine Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürerek yanıt verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:14
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        Hamas'tan kritik 'ateşkes' açıklaması
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        Hamas'tan yapılan açıklamada, "Hamas, ateşkes müzakerelerinin tüm aşamalarında, saldırıların kalıcı olarak durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü, bölgenin yeniden inşası ve ciddi bir esir takası anlaşması olmak üzere halkımızın haklı taleplerine dayanan kapsamlı ve kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak için gereken pozitif tutumu göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Gazze'de ateşkese yönelik son önerilere ilişkin açıklamada, "Hamas, son öneri ile ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri olumlu bir şekilde ve ulusal sorumluluk bilinciyle ele aldı." ifadesine yer verildi.

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        "Netanyahu, ateşkes önerisine Refah'a saldırarak karşılık verdi"

        Hamas'ın 5 Mayıs'ta arabuluculara ilettiği ve onayladığı önerinin arabulucular tarafından pozitif karşılandığı hatırlatılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öneriye karşı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırarak ve Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak karşılık verdiği" vurgulandı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı ateşkes önerisini Hamas'ın olumlu karşıladığı aktarılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin bu öneriye de "Gazze'de soykırım savaşını sürdürmekten ve Biden'ın teklifine saldırmaktan başka bir cevap vermediği" aktarıldı.

        Hamas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes ile ilgili aldığı karardan memnuniyet duyduğu ve bu kararın uygulanmasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlama niyetini arabuluculara ilettiği bildirildi.

        İsrail'in hem BMGK kararına hem Biden'ın önerisine ilişkin Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesi açıkça reddettiğine vurgu yapıldı.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i temize çıkarmaya çalışıyor

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'in son öneriyi kabul ettiği yönündeki açıklamalarına karşı hiçbir İsrailli yetkilinin bu yönde bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

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        ABD'nin İsrail'e askeri ve siyasi "suç ortaklığı yaptığı" vurgulanan açıklamada, Blinken'ın "İsrail'i temize çıkarmaya ve ateşkes anlaşmasına varılmasını engellemekten Hamas'ı sorumlu tutmaya çalıştığına" dikkat çekildi.

        BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

        Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

        İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

        Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

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        #Hamas
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