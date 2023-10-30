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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas elinde bulunan 3 İsrailli kadının videosunu paylaştı - Son dakika haberler

        Hamas elinde bulunan 3 İsrailli kadının videosunu paylaştı

        7 Kasım'da Aksa Tufanını operasyonunu başlatarak çok sayıda İsrailliyi rehin alan Hamas yeni bir video paylaştı. Videoda esir tutulan 3 kişi yer aldı. Videoda esirler Netanyahu'yu eleştirerek çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:09
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        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
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        İsrail-Hamas gerginliğinin başladığı 7 Kasım tarihinde, Aksa Tufanı saldırılarını başlatan Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları çok sayıda İsrail vatandaşını rehin almıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hamas'ın paylaştığı 76 saniyelik yeni videoda 3 kadın rehine İsrail hükümetini eleştirdiği iddia ediyor. Videoda İbranice konuşan İsrailli kadınlar esir takasında bulunması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunuyor.

        NETANYAHU TEPKİ GÖSTERDİ

        Videoya tepki gösteren İsrail Başbakanı Netanyahu da kaçırılan İsraillilerin evlerine dönmesi için her şeyi yaptıklarını söyledi. Netanyahu, açıklamasında 'Sizleri kucaklıyorum, kalplerimiz sizle ve diğer kaçıranlarla birlikte' ifadelerini kullandı.

        GAZZE'DE 239 REHİNE VAR

        İsrail'in yaptığı son açıklamasına göre Gazze'de 239 kişi rehin tutuluyor. Rehinelerin İsrail'deki tutuklu Filistinlilerle takas edilmesini isteyen Hamas daha önce 1 rehinenin videosunu paylaşmış, ardından 2 rehineyi serbest bırakmıştı.

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        #İsrailli esirler
        #Hamas esirler
        #haberler
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