Hamas elinde bulunan 3 İsrailli kadının videosunu paylaştı

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İsrail-Hamas gerginliğinin başladığı 7 Kasım tarihinde, Aksa Tufanı saldırılarını başlatan Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları çok sayıda İsrail vatandaşını rehin almıştı.

Hamas'ın paylaştığı 76 saniyelik yeni videoda 3 kadın rehine İsrail hükümetini eleştirdiği iddia ediyor. Videoda İbranice konuşan İsrailli kadınlar esir takasında bulunması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunuyor.

NETANYAHU TEPKİ GÖSTERDİ

Videoya tepki gösteren İsrail Başbakanı Netanyahu da kaçırılan İsraillilerin evlerine dönmesi için her şeyi yaptıklarını söyledi. Netanyahu, açıklamasında 'Sizleri kucaklıyorum, kalplerimiz sizle ve diğer kaçıranlarla birlikte' ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE 239 REHİNE VAR

İsrail'in yaptığı son açıklamasına göre Gazze'de 239 kişi rehin tutuluyor. Rehinelerin İsrail'deki tutuklu Filistinlilerle takas edilmesini isteyen Hamas daha önce 1 rehinenin videosunu paylaşmış, ardından 2 rehineyi serbest bırakmıştı.