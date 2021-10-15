'Ham-Raw' sergisi açıldı

Sanatçı ve mimar Şebnem Buhara, ilk kişisel sergisi “Ham-Raw”da düşüncelerinin yanı sıra gözlemlerinin karşılığını da yaptığı heykellerle var edebildiğini, ancak yarın farklı ilhamlarla farklı cevaplara, farklı karşılıklar bulabileceğini de belirtiyor. Sanatçı, düşüncelerinin her zaman bir akışta ve soyuttan somuta doğru karşılık bulmak üzere bir arayışta olduğunu söylüyor.

Buhara; yaratıcı olmanın ilk koşulunun üretmek olduğunu, üreten düşüncelerinin nesneler ve yapılardaki karşılığını da mimarlık ve endüstriyel tasarımla bulduğunu ifade ediyor. ‘Sanat’ı, ‘’Kendi içinde mutlak disiplinleri olan ama seçeceği yolda özgür kalmak isteyen bir üretkenlik çatısıdır’’ şeklinde yorumlayan Şebnem Buhara’nın eserleri 31 Ekim’e kadar Goba Art&Design’da ziyarete açık olacak.