AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayına ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasımda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 azalarak 143,3 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 22 azalarak 69,3 milyon tona geriledi. Japonya'nın üretimi yüzde 10,7 artarak 8 milyon ton ve ABD'nin üretimi yüzde 13,8 yükselişle 7,2 milyon ton olurken, Almanya'nın üretiminin yüzde 0,3 azalarak 3,4 milyon tona düştüğü tahmin ediliyor.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 3,4 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 2,5 artarak 3,1 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 5,2 azalarak 2,7 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Bu arada, bu yılın ocak-kasım döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyar 752 milyon tona yükseldi.