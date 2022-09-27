Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek, soluğu kentte aldı.
Davet üzerine Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca, yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.
Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenince neye uğradığını şaşıran Haluk Levent, yaşananları Twitter hesabından yayınladığı gönderilerle anlattı.
YANLIŞLIKLA ADANA'YA GİTTİ
Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.
- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?
- Tabii ki sayın valim.
Az önce;
- Sayın valim sabah kahvaltı nerede?
- Ortaköy’de.
- Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.
- Yapmayın ya...
"VALİMİZ DE İNANAMADI"
Ardından bir gönderi daha yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi:
Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da, 'Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçuğum. Dur, telefona vereyim' dedi. Valimiz de inanamadı... Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul’a toplanmış, ben ise Adana’ya gelmişim...
GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU
Öte yandan Haluk Levent, daha önce yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınlamıştı.
Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tutmuştu.
"ÜLKE BUNA HAZIR DEĞİLDİ"
* Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!
* Ülke buna hazır değildi!
* Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!
* Bir Arjantinli havası yok değil.
* 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!
"İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR"
Geçtiğimiz aylarda da Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı.
Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Twitter, DHA, AA
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