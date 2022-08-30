Haluk Levent'ten o paylaşıma tepki!

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Kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. "BU KEZ BİRAZ DAHA AĞIR GEÇİYOR" DEMİŞTİ İkinci kez testi pozitif çıkan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç; Covid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim..." şeklinde konuşmuştu.

"ALLAH ÇARPSIN Kİ YAŞIYORUM!" Haluk Levent, bu paylaşımın ardından hakkında çıkan sosyal medya paylaşımlarına isyan etti. Levent, "Haluk Levent'ten kötü haber geldi" başlıklı paylaşımı şu sözlerle Twitter hesabından yayınladı: Sevgili takipçilerim! Lütfen Facebook'a girmeyin. Her korona olduğumda Facebook paylaşımlarında kullanıcılar beni öldürüyor. Karar sizin artık. Allah musaf çarpsın ki yaşıyorum vallahi.

PAYLAŞIMI SİLMESİNİN NEDENİ Kısa bir süre sonra bu gönderisini silen Levent, konuyla alakalı Habertürk'e açıklama da yaptı. Haluk Levent, "Sağlığım yerinde, son derece iyiyim. Bulunduğum paylaşımı silmemin nedeni, 'Haluk Levent ölüp, ölmediğini haber ediyor' şeklinde yorumlara maruz kalabileceği için..." şeklinde konuştu. GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU Öte yandan Haluk Levent, daha önce yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınlamıştı. Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tutmuştu.

"ÜLKE BUNA HAZIR DEĞİLDİ" * Sabah sabah... Yapma böyle şeyler! * Ülke buna hazır değildi! * Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz! * Bir Arjantinli havası yok değil. * 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!

"İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR" Geçtiğimiz aylarda da Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı. Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı. Fotoğraflar: Instagram, Twitter, AA KORONA POZİTİF!