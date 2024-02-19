Haluk Levent'ten çağrı

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haluk Levent, KKTC'de sahne aldı. Avrupa turnesi hazırlığında olan Levent; "Avrupa'daki dostlarımızla kucaklaşmak istiyorum. Konserlerden o kadar uzak kaldık ki şarkı söylemeyi özledim, hatta bir konserimde kendi şarkımın sözlerini unuttum, benim için enteresan bir durumdu" dedi.

"BU KONUDA İLK KEZ KONUŞUYORUM" Pençe - Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit olan Müslüm Özdemir’in ailesine ev alınmasına da değinen Haluk Levent; "Bu konuda ilk kez konuşuyorum, şehit haberleri gelince içimiz parçalanıyor ama sadece müzik susuyor, spor müsabakaları devam ediyor. Olan hep, emekçi müzisyenlere oluyor. Müzik susmasın, konser verilsin ama buradan elde edilen gelir şehit ailelerine bağışlansın. Ben bunu kendime ilke edindim. Konser geliriyle Hasan Can Kaya ile evi aldık, Melek Mosso da evin eşyalarını aldı. Bu zor zamanlarda insanların birbirlerine kenetlenmiş olması mutlu ve umutlu hissettiriyor herkesi" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği ile birçok insanın hayatına dokunan Haluk Levent; "İnsanlar önceden bana şarkıcı Haluk Levent olarak sarılıyor ve şarkıları konuşuyorduk. Şimdi ise sarılıp, depremden ve bu tarz şeylerden konuşuyoruz. Ben bundan rahatsız değilim, kendi tercihim" dedi.