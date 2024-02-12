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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:



Canlarım!

Ahbap başkanıyım.

Ve siyasi bir kimliğe giremem.

Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.

Onur duyuyorum.

Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.

Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var🙏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2024