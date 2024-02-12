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        Haberler Gündem Güncel AHBAP Derneği Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten Hatay Büyükşehir başkan adaylığı açıklaması - Güncel haberler

        Haluk Levent'ten adaylık açıklaması

        AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:29
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        Haluk Levent'ten adaylık açıklaması
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        AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

        "CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

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        #haberler
        #Haluk Levent
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