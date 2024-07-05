Haluk Levent taburcu oldu
Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, taburcu oldu.
- 1
Haluk Levent, dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine konser verdi.
- 2
Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Haluk Levent, öğle saatlerinde taburcu edildi.
- 3
Ünlü şarkıcının doktoru Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.
-
- 4
İslim; "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü" diye konuştu.
Fotoğraflar: DHA,İHA