Haluk Levent, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

-Abi Kızılay’ın Başkanı ol

-Şu bakanlık sana yakışır

-Abi ülkeyi yönet!

Böyle yazıldıkça bizleri politize edip hedef gösteriyorlar.

Yüz kez söyledim, “ben siyasete girersem yüzüme tükürün” diye.

Ben hayallerimi yaşıyorum ve mutluyum.

Kimse beni bu mutluluktan alıkoyamayacak.