Haluk Levent: Ben insan ayırmam
Haluk Levent, geçtiğimiz gün X'te İbranice yayınladığı; "Geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin'deki soykırıma son verin" yorumuna gelen eleştiriler hakkında açıklama yaptı
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Haluk Levent, X hesabı üzerinde Filistin topraklarını gasp eden İsrail'e karşı İbranice; "İsrail halkına, size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin'deki soykırıma son verin" ifadelerini olduğu bir paylaşımda bulunmuştu.
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"EN BAŞTA BEN VARDIM"
Bu paylaşımdan sonra Haluk Levent, Yahudiler'den gelen eleştirilere yönelik yeni bir açıklama yaptı. Levent, "İbranice attığım tivitin altına girip İsrail bayrağı koyan ve 'Sen bizi hiç anladın mı ki?' diyen İsrail vatandaşlarına buradan yazayım. 15 Kasım 2003'te teröristlerin Şişli'deki Sinegog saldırısı sonrası, bu saldırıya karşı Musevi cemaati ile birlikte Taksim'de yürüyüşte en başta ben vardım! Hatta Musevi cemaatinin okullarından birinde kardeşlik konseri verdim. Çünkü biz kardeşliğe inananlardanız. Onlar, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları. Onlar da benim insanım. Komşum, komşularım. Ben insan ayırmam, ayıramam. Siz de ayırmayın! 16 bin çocuk gözümüzün önünde parçalandı. Rakamla yazmak ne kadar kolay değil mi? 16 bin çocuk...
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Ben İsrail vatandaşlarına karşı bir insan değilim. Ben İsrail’in siyonist (yayılmacı) politikalarına karşıyım. İnsanların yerinden yurdundan edilmelerine karşıyım. Terör operasyonu bahanesiyle 16 bin bebeğin katledilmesine karşıyım. Sadece ben karşı değilim. ABD ve İngiltere başkanları dışında bütün dünya karşı. Hepimiz Hitler'in size uyguladığı soykırım filmleriyle büyüdük. Daha çocukken aklımıza ilk o filmler sayesinde geldiniz. Mağdur edilmiş halk olarak. Sizlerin katledilmiş, canlı canlı gaz odalarına gönderilen çocuklarınızı sinemalarda izlerken hepimiz hıçkıra hıçkıra ağladık. Tüm dünya ağladı. Şimdi kendinizi Gazze halkına karşı empati kurmaya bekliyorum. Biraz olsun empati." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DHA, İHA, AA
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