Haluk Levent: Ben insan ayırmam

"EN BAŞTA BEN VARDIM"

Bu paylaşımdan sonra Haluk Levent, Yahudiler'den gelen eleştirilere yönelik yeni bir açıklama yaptı. Levent, "İbranice attığım tivitin altına girip İsrail bayrağı koyan ve 'Sen bizi hiç anladın mı ki?' diyen İsrail vatandaşlarına buradan yazayım. 15 Kasım 2003'te teröristlerin Şişli'deki Sinegog saldırısı sonrası, bu saldırıya karşı Musevi cemaati ile birlikte Taksim'de yürüyüşte en başta ben vardım! Hatta Musevi cemaatinin okullarından birinde kardeşlik konseri verdim. Çünkü biz kardeşliğe inananlardanız. Onlar, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları. Onlar da benim insanım. Komşum, komşularım. Ben insan ayırmam, ayıramam. Siz de ayırmayın! 16 bin çocuk gözümüzün önünde parçalandı. Rakamla yazmak ne kadar kolay değil mi? 16 bin çocuk...