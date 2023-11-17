Haluk Bilginer hakkındaki o iddiaya yanıt

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Usta oyuncu Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bilginer'in Zuhal Olcay'la 19 yıl sonra tekrar bir araya geldiği 'Kel Diva' oyununun gösterimleri de oyuncunun hastalığı nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Ancak söz konusu iddia Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından kurulan tiyatro salonu olan 'Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesaplarından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlığıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" denildi.