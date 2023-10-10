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        Haberler Magazin Haluk Akakçe kimdir, aslen nereli? Haluk Akakçe neden öldü, hastalığı neydi?

        Haluk Akakçe kimdir, aslen nereli? Haluk Akakçe neden öldü, hastalığı neydi?

        Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, hayatını kaybetti. Peki, Haluk Akakçe kimdir, aslen nereli? Haluk Akakçe neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 10.10.2023 - 01:02
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        Haluk Akakçe kimdir, neden öldü?
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        Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe, 53 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "Haluk Akakçe kimdir, aslen nereli? Haluk Akakçe neden öldü, hastalığı neydi?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        HALUK AKAKÇE KİMDİR?

        Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan Akakçe, The School of the Art Institute of Chicago’da lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki Royal College of Art’ta da bir yıl eğitim aldı.

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        Çalışmalarıyla birçok ödül kazanan Akakçe’nin eserleri, aralarında New York'taki MoMA PS1, Londra'daki Tate Modern, Graz’daki Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ve İstanbul'daki Pera Müzesi’nin de olduğu pek çok müzede sergilendi.

        Sanatı, kişinin kendini başka şekilde ifade edemediği zamanki ifade ediş biçimi olarak tanımlayan Akakçe, çalışmalarında insan ve doğa arasındaki uyumu, insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini ve bu etkinin doğayı nasıl şekillendirdiğini sorguladı.

        Akakçe’nin en çok konuşulan eserlerinden biri, 2000 yılında ürettiği ‘Perfect Lovers’ oldu.

        Akakçe seride, insan ve doğa arasındaki uyumu, iki insan figürü üzerinden ele aldı.

        Sanatçının önemli eserleri arasında Teddy (Ayıcık), Ahtapot, Mr H gibi kendi hayal dünyasındaki karakter ve hayvanları resmettiği eserlerle, The City of Dreams (2005), The End of the World (2010) ve The Nature of Time (2015) çalışmaları yer alıyor.

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        HALUK AKAKÇE NEDEN ÖLDÜ?

        Bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Haluk Akakçe yaşam savaşını kaybetti. Akakçe’nin vefat haberi, sevdiklerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

        KOMADAN ÇIKMIŞTI

        53 yaşındaki sanatçı kısa süre önce Instagram hesabından 9 gün komada kaldığını ve mucizevi şekilde geri döndüğünü şu sözlerle ifade etmişti: “RUHLAR EVINDEN DÖNÜŞ. Nasil tanımlanır bilemediğim. Kocaman karanlık komadadan 9 günlük AH nin. Yetenekli ekibinin mucizevi çabalarıyla geri döndüm. Hepinizi seviyorum.”

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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