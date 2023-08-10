Halsizlik şikayeti B12 vitamin eksikliğinin habercisi olabilir

Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi bazı iltihabi hastalıklar da B12 vitamini emilimini etkileyebilir. Bu tür durumlarda da B12 tedavisini iğne olarak yapmakta fayda var. Ancak, B12 iğnesi yaptırmadan önce mutlaka bir doktora danışmanız önemlidir. Doktorunuz, ihtiyacınıza ve sağlık durumunuza göre en uygun tedaviyi önerecektir. Unutmayın ki B12 iğnesi, sadece B12 vitamini eksikliği olan hastalara verilen bir tedavi yöntemidir ve sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme alışkanlıkları da oldukça önemlidir."