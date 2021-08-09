Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı, eşi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Halsey'in, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yaptı.

'TOMBALAK BEBE'



Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.