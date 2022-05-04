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Halsey'den Ramazan Bayramı mesajı

Halsey'den bayram mesajı

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyadan Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı. Türk hayranlarına "Bayramınız mübarek olsun" sözleriyle seslenen ünlü yıldızın paylaşımı, yoğun ilgi gördü

04.05.2022 - 11:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı şarkıcı Halsey, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Zaman zaman Instagram'dan yayınladığı Türkçe mesajlarla dikkat çeken ünlü yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

  • "BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN"

    27 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Bahçesinde yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını paylaşan Halsey, gönderisine "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun." ifadelerini not düştü. 

    Amerikalı yıldızın Ramazan Bayramı mesajı, kısa sürede Türk hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • "NAZAR DEĞMESİN"

    Doğum süreci ve sonrasında sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, daha önce de oğlu ve sevgilisinin fotoğrafına Türkçe "Nazar değmesin..." yorumunu yapmıştı.

  • "TOMBALAK BEBE"

    Ünlü şarkıcı, Alev Aydın'ın Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğrafa ise, "Tombalak bebe." ifadelerini not düşmüştü.

  • SÜRPRİZİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan gerçek adı "Ashley Nicolette Frangipane" olan Halsey, geçtiğimiz yıl ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bu fotoğrafla duyurmuştu. Şarkıcı, karesine "Sürpriz!" notunu düşmüştü.

    "HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK"

    Halsey, Allure Dergisi'ne, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." açıklamasını yapmıştı.

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