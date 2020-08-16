"HAYAT DAHA DA GÜZELLEŞİYOR"

14 Ağustos'ta 54 yaşına basan Berry, sokakta çekildiği bir pozunu "Hayat daha da ve daha da güzelleşiyor" notu ile yayınladı.

Oyuncu, bu paylaşımına hayranalarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.