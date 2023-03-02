Halkbank ve Vakıfbank'tan varlık yönetim hamlesi

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Halkbank ve Vakıfbank Birleşim Varlık Yönetim'den yüzde 16'şar hisse satın aldıklarını açıkladı. KAP'a yollanan ayrı ayrı bildirimlerde TMSF'nin sahibi olduğu yüzde 16'lık paylar için iki bankanın da 119 milyon 284 bin 800 TL ödeyeceği belirtildi.

Birbiriyle aynı olan iki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu yüzde 16 oranındaki 12.000.000 adet B Grubu payın, 119.284.800 TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup pay alım işlemleri tamamlanmıştır."

2016 yılında kurulan Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 2017'de RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adı altında birleşti. Varlık yönetim alanında faaliyet gösteren Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'nin bankalara pay satışı öncesi hisselerinin tamamının sahibi TMSF idi.

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