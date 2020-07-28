HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU 2020

Başvurularınızı buraya tıklayarak ya da en yakın Halkbank Şubesini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, proforma fatura veya kesin fatura ile en yakın Halkbank Şubesi’ni ziyaret ederek kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi başvuru tutarınızın en fazla proforma / kesin fatura değeri kadar olması gerekmektedir.