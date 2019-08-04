04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 2 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Haberin ardından Halkbank'ın güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. İşte o oranlar...
KONUT KREDİLERİNDE FAİZ AYLIK YÜZDE 0.99
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.
Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.
Halkbank’ın yeni faiz oranları şöyle:
Konut Kredisi Faiz Oranları:
Kredi Tutarı
Azami Vade
Faiz Oranı
500.000 TL'ye kadar
180 ay
Aylık 0,99
500.001 – 1.000.000 TL
180 ay
Aylık 1,19
1 milyon TL üzeri
180 ay
Aylık 1,39
Tüketici Kredisi Faiz Oranları:
Azami Vade
Faiz Oranı
Halkbank’tan Maaş Alan Müşteriler için
60 ay
1,49%
Diğer Müşteriler için
60 ay
1,59%
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