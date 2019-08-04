Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 2 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Haberin ardından Halkbank'ın güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. İşte o oranlar...

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ AYLIK YÜZDE 0.99

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

Halkbank’ın yeni faiz oranları şöyle:

Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000 TL'ye kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 TL 180 ay Aylık 1,19 1 milyon TL üzeri 180 ay Aylık 1,39



Tüketici Kredisi Faiz Oranları: