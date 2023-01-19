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Haberler İş-Yaşam

Halka arzlar yatırımcı ve sermaye piyasası için risk içeriyor mu?

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner oluyor. Borsa İstanbul'da son 1 yılda 19 ve son 3 yılda 44 milyar lirayı bulan halka arzları değerlendiren Doğaner, bu arzların sermaye piyasaları ve yatırımcı için bir risk oluşturup oluşturmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Doğaner, borsanın geldiği noktayı değerlendirirken bu durumun şirket değerleri açısından neyi ifade ettiğini anlatıyor. Sektörlere yönelik görüşlerini de açıklayan Doğaner, 2023'te hangi sektörlerin ön plana çıkacağı yönündeki görüşlerini aktarıyor.

Giriş: 19.01.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Halka arzlar yatırımcı ve sermaye piyasası için risk içeriyor mu?
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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner oluyor. Borsa İstanbul'da son 1 yılda 19 ve son 3 yılda 44 milyar lirayı bulan halka arzları değerlendiren Doğaner, bu arzların sermaye piyasaları ve yatırımcı için bir risk oluşturup oluşturmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Doğaner, borsanın geldiği noktayı değerlendirirken bu durumun şirket değerleri açısından neyi ifade ettiğini anlatıyor.

YATIRIMCI TAVRI ARTIK BİR RİSK Mİ?

Sektörlere yönelik görüşlerini de açıklayan Doğaner, 2023'te hangi sektörlerin ön plana çıkacağı yönündeki görüşlerini aktarıyor. Borsada geçen hafta yaşanan çalkantıda halka arzlar ve ortak satışlarının etkisinin tartışıldı programda sayıları 2 milyon artan küçük yatırımcının panik tavrının etkisi ve bu durumun artık borsa için yeni bir risk oluşturup oluşturmadığı tartışılıyor.

YABANCININ SEÇİM TAVRI NE OLUR?

Seçimin borsaya etkisi konusunda değerlendirmelerde bulunan Doğaner, yabancı yatırımcının seçime ilişkin olası tavrı ve bunun getireceği sonuçlar konusundaki tahminlerini paylaşırken 2023’te global gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımasının ne olacağı hakkında da açıklamalar yapıyor.

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