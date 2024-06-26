Halka arz takvimi 2024: Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz oluyor!
Yatırımcıları yakından ilgilendiren halka arz takvimi kapsamında Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz oluyor. SPK onayı ile halka arz olacak şirketler ve halka arz tarihleri yakından takip ediliyor. Peki Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi halka arz ne zaman? İşte Haziran 2024 Halka arz takvimi
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Halka arz tarihleri 2024 Haziran ayı içersinde piyasa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Şirketlerin talep toplama sürecine hazırlanacaklar ''Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?'' sorularını yöneltiyor. İşte yeni halka arz tarihleri
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EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.
EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.
EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;
- 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)
- 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL
- 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)
- 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)
- 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)
- 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)
- 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)
- 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)
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EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 25 yatırımcılar,
Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,
Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi
Yüzde 40 işletme sermayesi.
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI
Yüzde 50 İşletme sermayesi.
Yüzde 20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.
Yüzde 30 Yeni yatırımlar.