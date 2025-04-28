Halka arz için gerekli 4,9 milyar lira yönetim kurulu üyelerinden

Yapacağı 9,6 milyar liralık sermaye artırımı nedeniyle ekonomi basını ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sermaye artışı için gerekli olan 4,9 milyar lirayı (kulübün payına düşen) yönetim kurulu üyelerinin karşıladığını açıkladı. Beşiktaş geri kalan 4,5 milyar lirayı rüçhan hakkını kullanacak küçük yatırımcıdan toplamayı hedefliyor.

Yıllık 50 milyon Euro'ya varan faiz giderinden kurtulmak için sermaye artırımı yaptıklarının altını çizen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Sermaye artırımını tamamlandıktan sonra çok farklı bir futbol takımı oluşturacağız. Ancak bütçeye de bağlı kalacağız. Yatırımlarımızı da gelir kalemlerini artırdıktan sonra yapacağız. Sermaye artırımından gelecek tutar kadar gayrimenkul projelerimizden gelir sağlayacağız. Böylece bundan sonra borç açıklamayan bir Beşiktaş göreceksiniz" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

REKLAM

PROJEDEN 120 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Adalı'nın verdiği bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Fulya Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüme Spor Bakanlığı'na bağlı 4 dönüm araziyi de ekleyerek burada bir gayrimenkul projesi geliştirecek. Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine yapılacak projeden 120 milyon Euro gelir bekleniyor. Adalı kulübün toplam 240 milyon Euro olan ancak nakit çıktısı gerektiren 120 milyon Euro'luk borcun sermaye artırımı ile kapatılmasının ardından bir daha borçlanmayı düşünmediklerini söyledi. Adalı, oluşturacakları futbol kulübünün de borçlanmayı gerektirecek bir yapısının olmayacağını ancak bunun maliyeti düşük olmakla birlikte kötü bir takım olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, "Bu paralarla da çok iyi takım kurulabilir., Beşiktaş bunu geçmişte yaşadı. Pahalı transferlerle şampiyon olunmayacağını biliyoruz. Beşiktaş, bu vizyonla mali yüklerinden arınıp hedeflerine kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

KEMERBURGAZ'DA GALATASARAY'A KOMŞU OLUYOR Yapılan toplantıda yetkililerden alınan bilgilere göre Beşiktaş ayrıca altyapı tesisleri kurmak için İstanbul Kemerburgaz'da bulunan bir alanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istedi. Yetkililer Erdoğan'ın bu isteğe olumlu cevap verdiğini ve yakında altyapı tesisleri kurulması için burada çalışmalara başlayacaklarını ifade ettiler. Beşiktaş’ın yüzde 51’lik kısmına sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde onaylandı. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 400 artışla 1,2 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanmak için son gün 30 Nisan Çarşamba olurken, sermaye artışı işlemine Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Halk Yatırım”) aracılık ediyor. REKLAM Mevcut ortakların yeni pay alma hakları beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı 1 lot (100 adet) payın 2 TL fiyattan kullandırılacak. Satılamayan payların borsa satış süreci ise yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL'den aşağı olmamak üzere sermaye artışına konu edilecek.

'STRATEJİK BİR KARAR' Sermaye artırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalı, kulübün uzun vadeli başarısı için bu hamlenin stratejik bir karar olduğuna dikkat çekti. Adalı, “Beşiktaş, 122 yıllık köklü geçmişiyle Türk ve dünya futbolunun önemli kulüplerinden biridir. Mevcut yönetim olarak göreve, kulübün ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde talip olduk ve geldik. Ana hedefimiz; borçla değil, sürdürülebilir ve denk bütçeyle yönetilen, altyapısıyla güçlü, rekabetçi bir futbol takımı oluşturmak. Kulübümüzün yıllık 50 milyon Euro’ya ulaşan faiz yükü, sportif başarıların önündeki en büyük engeldir. Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz. Bu nedenle kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. SPK’nın onay verdiği bu işlemden elde edeceğimiz kaynakla, konsorsiyum kredisini kapatarak nakit akışımızı rahatlatmayı hedefliyoruz. Böylece Beşiktaş’ı hak ettiği sağlam sermaye yapısına kavuşturacağız. Sermaye artırımı süreci, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığına kavuşması için tarihi bir fırsat” dedi.

REKLAM Bu finansal yapılandırmanın Beşiktaş'ın sportif başarılarını sürdürülebilir kılmak adına da önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Adalı, "Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş’ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Beşiktaş’ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır. Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır” diye belirtti.