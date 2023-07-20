Halka arz gelirinin yüzde 85'i yeni yatırımlara gidecek

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Sermayesinin yüzde 28.9'unun halka arzı için 20-21 Temmuz 2023'te (bugün ve yarın) Borsa İstanbul'da talep toplayacak olan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, sermaye piyasaları ve borsanın yatırım enstrümanı olarak önem kazandığını belirterek, bir aile şirketi olan Fuzul GYO'nun halka arz ile birlikte kurumsallaşarak büyümesini sürdüreceğini söyledi. Şirket halka arzın yüzde 70'ini yerli bireysel yatırımcılara yüzde 15'ini yerli kurumsal ve yüzde 15'ini de yabancı kurumsal yatırımcılara ayırdı. 817 milyon liralık bir halka arz büyüklüğüne ulaşacak şirketin halka arz fiyatı belirlenirken yapılan değerleme raporlarının Aralık 2012'de yapıldığının altını çizen Akbal, o günden bu güne aradan geçen zamanda şirket varlığının daha da değerlenmiş olacağına dikkat çekti. Akbal bu durumun yatırımcıların Fuzul GYO'yu tercih etmesi için bir etken olduğunu diğer yandan yüzde 15'lik bir iskonto oranı ile halka arza çıktıklarını yatırımcı için üçüncü cazibenin ise gayrimenkul değerlemesinde ekspertiz raporlarının genellikle değerinin altında belirleniyor olması nedeniyle oluşacak muhtemel potansiyel olduğunu belirtti.

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170 BİN KAYITLI MÜŞTERİ

Akbal halka arz gelirinin yüzde 85'inin yeni yatırımlarda, yüzde 15'inin ise kredi finansmanında kullanılacağını belirterek arzın sermaye artırımı yöntemi ile yapılacağını kaydetti. Akbal, halka arzdan önce 270 milyon liralık sermaye artırımı yaptıklarını arzla birlikte 320 milyon lira gibi bir noktaya geleceklerini bildirdi.

Fuzul GYO'nun çatısı altında bulunduğu holding bünyesinde 170 bin kayıtlı müşterileri olduğunun altını çizen Akbal, şimdiye kadar bu müşterilerine hep kazandırdıklarını ifade ederek, "30 yıldır bu güven oluştu. Şu anda markalı konut üreticileri arasında en önlerdeyiz. Emlak Konut, TOKİ ve belediyelerle önemli projelerimiz oldu. Bu işimize başlarken acemi ve tecrübesizdik. Şimdi ustalık dönemimiz. Ortaklarımızla birlikte nasıl kazanırız artık ona bakacağız" dedi.

YILLIK YÜZDE 50 BÜYÜME

Şirketin gelirinin ağırlıklı olarak projelerden sağlanacağını kira gelirlerinde bir takım dengesizlikler gözlemlediklerini söyleyen Akbal, Fuzul GYO'nun finansal yapısına ilişkin şunları kaydetti: "Bir şirketin arz gelirinin yüzde 85'ini yatırımlarda kullanılacak olması o şirketin finansman sıkıntısının olmadığını gösteriyor." Akbal, inşaat sektörüne çok güvendiklerini de belirterek "30 yıldır yaptığımız projeler var. Yatırımcımıza da önemli kazanç sağladık. Bir çok projemizi lansmana gerek kalmadan satıyoruz. Biz zaman zaman yüzde 100, yüzde 80 büyüyoruz. Ancak global kriz zamanlarında bu rakam yüzde 20 oluyor. Yani ortalama büyümemiz yıllık yüzde 50 düzeyinde" şeklinde konuştu.

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'KUL HAKKI VE VEBAL BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Bir aile şirketi olduklarının altını çizen Akbal, bu şirketlerin zaman içinde verimsiz hale geldiğini belirterek, "Oysa Avrupa'da 200 yıllık şirketler var. Bu önemli bir nokta. Siz halka açılmaya karar verdiğiniz zaman devlet tarafından tepeden tırnağa inceleniyorsunuz. SPK'nın süzgecinden geçen şirket güven açısından önemli bir eşiği atlamış demektir. Bundan sonraki süreçte de SPK yatırımcının haklarını korumak de için sizi kontrol ediyor. Böylece kurumsal bir şirket oluyorsunuz" dedi.

Kul hakkının kendileri için önemli bir kavram olduğunun altını çizen Akbal, "Bir işçi de bir memur da bize ortak olmak için gelecek. Onların vebali de üzerimizde olacak. Biz halka arzı sadece gelir elde etmek olarak görmüyoruz. Bir ortaklık kuruyoruz. 30 yıllık bir şirketiz. Bu süreçte belirli bir ivme kazandık. Bunu ileriki süreçte daha iyi noktalara taşıyacağız. Yeni ortaklarla birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyarak hep birlikte çalışıp kazanacağız" şeklinde konuştu.

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GAYRİMENKULDE FİYAT ARTIŞI SÜRECEK

Türkiye'de konut metrekare fiyatlarının 3 bin dolar ile Avrupa'nın hala yüzde 50 altında olduğunu dile getiren Akbal, ancak inşaat maliyetlerinin artmasının ve kredi faizlerinin yükselmesinin gayrimenkule ulaşımı zorlaştırdığını kaydetti. Diğer yandan başta iş makineleri ve işgücü olmak üzere İstanbul'daki insan ve makine işgücünün deprem bölgesine kaymış olmasının inşaat maliyetlerinin artışında etken olduğunu ifade etti.

Ancak maliyet artışının bir yerde duracağını dile getiren Akbal, şunları kaydetti" Bunun yanında kredilerin de açılması lazım. Bu da olacak. Seçim sonrası büyük bir güven oluştu piyasalarda. Ancak daha dengelerin oturması gerekiyor. Sonuçta gayrimenkulde fiyat artışı devam edecek."

HOLDİNG ÇATISI ALTINDA

1992'de kurulan Fuzul GYO'nin bir holding çatısı altında olduğunun altını çizen Akbal, "Değişik şirketlerimiz var. Fuzul Ev ve Fuzul Otomotiv taksitli organizasyonlar ile insanları bir araya getirerek ev ve otomobil sahibi yapıyor. Sigorta işlerimiz, FZL inşaat şirketlerimiz var. Nevita diye sadece yabancılara ev satışı yapan, Nevin Turizm adıyla turizm otelcilik ve ayrıca bir de dijital para şirketlerimiz mevcut. Fuzul Gayrimenkul şirketinin bir önceki adı Fuzul Yapı ve İnşaat'tı. Biz bu şirketin içinden Fuzul Yapı'yı ayrıştırıp GYO haline getirdik. Fuzul GYO geçmişten bu yana konut, inşaat ve AVM yapan bir şirket" diye konuştu.

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FAALİYET GÖSTERDİĞİ ALANLAR

Fuzul GYO'nun İstanbul Başakşehir bölgesinde Avrasya 1,2,3 ve Üçüncü İstanbul, Olimpa Residance, Olimpa Park 1,2 ve Barbaros 48 projeleri ile devam eden şantiye, otel projeleri olduğunun altını çizen Akbal, "Önümüzdeki günlerde farklı bir otel yatırımı da olacak. GYO bünyesinde konut projeleri, AVM'ler, ticari üniteler süreci devam ediyor. Özellikle İstanbul'da değer kazanan bölgelerde yeni konut, ticari işyeri projelerimiz mevcut" dedi.