Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!

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Türkiye genelinde konserve gıda hazırlıkları sürerken, bu ürünlerin hazırlanışı sırasında birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bunların başında el hijyeni, konserveye eklenecek ürünlerin temizliği ve uygun kapak seçimi geliyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, bu uyarıları uygun hazırlanan konserveler için tüketim aşamasında da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

BOMBELİ KAPAK GÖRÜNÜMÜNE DİKKAT! REKLAM Özellikle 'bombeli kapak' görünümündeki, hava almış konservenin tüketilmesi halinde ölümle sonuçlanan durumlarla karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Ertan Kara, Bu görünümdeki konservenin illa tüketilmesi elzemse, ürünü hazırladıkları ısının daha üstünde bir ısı ile tekrar kaynatmaları gerekmektedir. Ama mümkünse ihtiyaçları yoksa bunları yok etmeleri önem arz ediyor. Çünkü botulinuma (zehirlenme türü) neden olur ve sağlığınızdan olabilirsiniz. Erken tanı konmazsa ölümle sonuçlanıyor diye konuştu.

"CAM KAVANOZ KULLANILMALI" Konserve gıdaların depolanması aşamasında 'serin hava' uyarısı da yapan Kara, şöyle devam etti: "Kışlık hazırlığı için cam kavanozları öneriyoruz; çünkü plastikler, gıdalardaki asitlerle tepkimeye girerek ürünün içine kimyasal karışmasına neden olabiliyor. O nedenle cam kavanoz kullanmalı, onları da mümkünse klorlu sular ile iyice yıkanmalıyız. Çünkü az da olsa bazı mikroorganizmalar yağ asitleriyle gitmeyebilir. Ayrıca hazırlanan kavanozlar daha sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Havalar serinledi diye uzun süre dışarıda bekletmemek gerekiyor; çünkü serinlemek göreceli bir kavramdır. Mesela Çukurova'da 35 dereceyi gördüğümüzde serinlediğini düşünüyoruz ama bu mikro organizmaların üremesini engelleyecek bir ısı değil. Tam aksine Sonbahar mevsimi onlar için çok uygun bir ısı sağlıyor. O nedenle Çukurova Bölgesi için hala dikkatli olmak lazım. Konservenin haricinde günlük tüketeceğimiz gıdaları da açık alanda bulundurmamamız gerekiyor."