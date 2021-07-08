Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti. Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Kalan Müzik'in geçen ay vefat eden kurucusu Hasan Saltık'ın da amcasıydı.

2 HAFTA ÖNE EŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce yaşamını yitirmişti.