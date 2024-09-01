Halk otobüsünde durak tartışması cinayetle bitti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre istediği durakta durmayan halk otobüsünün şoförüyle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durak tartışma cinayetle bitti.
Olay, 30 Ağustos Cuma günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erdal Kara (50), eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı.
Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü.
EVİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI
Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenaze, Karadere Camii'nde kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığı'nda defnedildi.