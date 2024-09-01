İstanbul'da balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' dedi

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2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da ara verilen denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı.

YENİ SEZON PALAMUT BOLLUĞUYLA BAŞLADI Arnavutköy'de av yasağının sona ermesi ile Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da, balıkçı esnafı ile bu heyecana ortak oldu. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı. 'Vira bismillah' dedi REKLAM

Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi. SAMSUN Samsun, Sinop ve Ordu'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. REKLAM

Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar sezonun başlamasını horon teperek kutladı. Vali Orhan Tavlı, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona erdiğini hatırlattı. Balıkçıların av yasaklarına uymasını isteyen Sağlam, "Av yasaklarının bir sebebi var. Hem vatandaşımıza ucuz balık yedirebilmek hem de gelecek nesillerimize sürdürülebilir balıkçılık bırakmak istiyoruz. Her canlının üreme mevsiminde üremesine fırsat vermek gerekiyor." dedi.

SİNOP Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop ekonomisi için balıkçılığın çok önemli olduğunu söyledi. Balıkçıların 4,5 aylık deniz hasretinin an itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu: "Üç tarafı denizle çevrili Sinop için balıkçılık faaliyetleri çok önem arz ediyor. Sinop bu av sezonunda da bereketli sularıyla Karadeniz’in balıkçılık sektörüne liderlik etmeye devam edecektir. Bunu yaparken de kurallara mutlaka uyacağız. Denetim esastır ama burada önemli olan öz denetim. Balıkçılarımızın kendi içlerinde yapacakları denetim her şeyden daha önemlidir. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Vira bismillah diyen tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol kazançlar elde edecekleri bir sezon diliyorum.” ORDU Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene balıkçılar aileleriyle geldi. Vali Muammer Erol ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. Dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle Karadeniz'e açıldı. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, yeni sezonda palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, eylül ayı içinde palamut fiyatlarının gerileyeceğini, vatandaşların bol bol balık tüketebileceğini söyledi.

KOCAELİ Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona eren av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni sezonun balıkçılara bereketli olmasını kazasız belasız bitirmelerini rabbimden niyaz ediyorum, inşallah geçtiğimiz yıllardan çok daha bereketli, kazasız belasız sezonu tamamlarlar." diye konuştu. ZONGULDAK Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala Kilimli Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı. Bu yıl denizde bol miktarda palamut avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, balıkçılığın ülke adına önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Vatandaşların doğal ve sağlıklı bir yiyeceği daha bol miktarda kavuşacak olmasının önemine dikkati çeken Özdemir, "Bu sezon işleriniz ne kadar güzel olursa vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da çok bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. Sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur umuduyla sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. RİZE İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı. Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu. Vali Baydaş, buradaki konuşmasında, "Geçen yılı 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah bu sezon kazasız, belasız ve bereketli geçsin. Bol, bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem de vatandaşlarımız bol balık yesin." dedi.