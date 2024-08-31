Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Yenikapı'da av sezonu açılış töreninde yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Vira bismillah diyerek sezonumuzu açıyoruz, tüm balıkçı kardeşlerimize başarılı bir sezon diliyorum. Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira yakıt, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'de 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk.

2023-24 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. İhracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı AB üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine tam 1.7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksikliklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep birlikte gördük. 3 sene önce Haliç'te müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz.

"12 ÜLKE İLE MÜZAKERE HALİNDEYİZ"

Bunun için balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum. En son teknoloji ile donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor. Her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Geçen yıl 10 olan anlaşma sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülke ile müzakerelerimizde son aşamaya geldik. Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil; kazan kazan anlayışı ile yürütüyoruz. Yerel halkın dost ve kardeş devletlerinde ortaya çıkan katma değerden istifa etmesini sağlıyoruz.

"BALIKÇILIĞIN ENDÜSTRİSİNİ KURACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerimizi inşallah daha da artıracağız. Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız. Bereketli denizlerimizi korumak, elde ettiğimiz geliri sürdürebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.