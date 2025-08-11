Halit Yukay bulundu mu, nerede, yaşıyor mu? Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, eşi ve çocuğu var mı?
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesiyle kaybolan Halit Yukay son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Halit Yukay'ı arama çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor. 43 yaşındaki Yukay'ın çocukluk hayali olan yat üretimi yapan Mazu Yachts'ın sahibi olduğu ve sahip olduğu şirketin kişiye özel yat üretimi yaptığı biliniyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Peki Halit Yukay bulundu mu, nerede, yaşıyor mu? Halit Yukay kimdir, ne iş yapıyor, eşi ve çocuğu var mı?
İş insanı Halit Yukay’ın kayıp haberinin ardından son gelişmeler takip ediliyor. Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 7'ncı günde devam ediyor. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı, karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı. Peki Halit Yukay bulundu mu, nerede, yaşıyor mu? Halit Yukay kimdir?
HALİT YUKAY BULUNDU MU?
Halit Yukay henüz bulunmadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HALIT YUKAY'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, YENİDEN GÖZALTINA ALINAN KAPTAN TUTUKLANDI!
Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 7'ncı günde devam ediyor. Olayla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı, karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı.
DHA'nın haberine göre iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Aramalardan sonuç alınamazsa yarın İzmir Emniyeti’nden bölgeye ROV cihazı getirilerek, deniz tabanında arama yapılacak.
NE OLMUŞTU?
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.
Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.
Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan ve Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.
Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.
TATLITUĞ, ÇANAKKALE KIYILARINI İŞARET ETTİ
Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ’un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.
İZMİR'DEN ROV CİHAZI GETİRİLECEK
Tatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay’ı arama çalışmaları 7’nci gününde de Balıkesir’in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 13 kurbağa adam, su altında bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Narlı Mahallesi’nden dalış başlatan kurbağa adamlar, rüzgarın yönüne doğru, adalar ve koyları arıyor.
Çalışmalardan da sonuç alınamaması durumunda pazartesi günü İzmir Emniyeti’nden, 300 metre derinliğe kadar su altında görüntü alabilen ROV cihazı bölgeye getirilerek, deniz tabanında arama başlatılacak.
HALİT YUKAY KİMDİR?
Halit Yukay 1982 yılında dünyaya geldi. Çocukluk hayali olan yat üretimi yapan Mazu Yachts'ın sahibi olan Halit Yukay'ın sahip olduğu şirket kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. 2011 yılında kurulan Mazu Yachts tasarım ve teknik odaklı çalışan bir firma olarak bilinmektedir.
Öte yandan denizde arama faaliyetleri devam eden Halit Yukay’ın, Yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya’ya gittiği daha önce de kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.
