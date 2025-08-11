HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay 1982 yılında dünyaya geldi. Çocukluk hayali olan yat üretimi yapan Mazu Yachts'ın sahibi olan Halit Yukay'ın sahip olduğu şirket kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. 2011 yılında kurulan Mazu Yachts tasarım ve teknik odaklı çalışan bir firma olarak bilinmektedir.

Öte yandan denizde arama faaliyetleri devam eden Halit Yukay’ın, Yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya’ya gittiği daha önce de kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.