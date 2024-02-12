Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'den 'Yarın Yokmuş Gibi'

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En son 2017'de bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, daha sonra GAİN'de yayınlanan 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı dizide tekrardan buluştu. Zeynep Günay’ın yönettiği ve Ekin Atalar’ın yazdığı 4 bölümlük mini dizi, romantizm ve gizem dolu bir atmosferle seyircisini bekliyor. Ayrıca dizinin yatak sahneleri de yayınlanan fragmandan sonra çok konuşuldu.