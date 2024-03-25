Çay lekesiyle başa çıkmayı sağlayan bazı ipuçları
Gündelik hayatta birçok aksilikle karşılaşılabilir. Bunlardan birisi de içtiğiniz çayın üzerinize dökülmesi olabilir. Peki, böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapabilirsiniz? İşte, sizin için çay lekesinden kurtulmanın bazı yolları!
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Çay lekeleri çıkması en zor olan lekelerden biridir. Çayın içerisinde bulunan tanen bileşiği lekelerin çıkmasını zorlaştırır ancak buna rağmen evde bu lekeyi çıkarmanızı sağlayacak bazı yollar olabilir. İşte, çay lekesini çıkartırken kullanabileceğiniz bazı yöntemlere dair detaylar...
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1. BARDAK VE KAŞIKLARDAKİ ÇAY LEKELERİ
Çay için düzenli olarak kullanıldıkları takdirde fincanlar ve kaşıklar zamanla kahverengi renkte lekelenebilir. Bu lekelerden kurtulmak için; 2 çay kaşığı birkarbonat sodayı birkaç damla suyla karıştırarak macun kıvamı elde edip yumuşak bir bezle lekeli kısmı temizleyebilirsiniz.
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Eğer bikarbonatınız yoksa bir bezin köşesini damıtılmış beyaz sirkeyle sofra tuzuna batırıp lekenin üzerine sürebilirsiniz.
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2. HALI ÜZERİNDEKİ ÇAY LEKELERİ
Dökülmüş bir çay varsa mümkün olduğu kadar fazlasını bir kağıt havlu veya yumuşak bir bezle ıslatmalısınız.
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Bir markanın temizlik uzmanı Debra Johnson’a göre halı ve döşemelerdeki çay lekelerini çıkarmak için lekeyi 1 yemek kaşığı damıtılmış beyaz sirke ve 1 bardak sudan oluşan bir solüsyonla silip leke üzerinde 10 dakika bekletmelisiniz.
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Bu yöntem işe yaramazsa 1 yemek kaşığı sıvı bulaşık deterjanı, 1 yemek kaşığı damıtılmış beyaz sirke ve 2 bardak ılık suyu karıştırıp lekeye azar azar uygulayabilirsiniz. Temiz bir mikrofiber bezle leke çıkana kadar silip sonrasında kurulayabilirsiniz.
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Ayrıca, uygulamak istediğiniz başka yöntemler olabilir ancak lekeyi kalıcı olarak sabitleyeceğinden halıya asla tuz sürmemeniz gerektiğini bilmenizde fayda var.
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3. KIYAFETLERDEKİ ÇAY LEKELERİ
Bir ürün markasının kumaş bakımı elçisi Donna Smallin Kuper’a göre eğer kumaş sıcak suya dayanıklıysa kumaşı bir kasenin veya kupanın üzerine lastik bantla sıkıca sabitleyin. Kaynayan suyu kıyafetin üzerine 60 santimetre yükseklikten dikkatlice dökerseniz bu lekeyi çıkartabilir.
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Ancak bu yöntem sadece sıcak suya dayanıklı kumaşlarda geçerlidir. Eğer değilse çayı mümkün olduğu kadar fazla duruladıktan sonra giysinizi bir miktar leke çıkarıcı içeren ılık suya batırmalısınız. Giysinizi 1 saat sonra sudan çıkartıp çamaşır makinesine atabilirsiniz.
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Eğer leke çıkarıcınız yoksa lekenin diğer tarafa geçmesini sağlayacak şekilde ılık suyu yavaşça lekenin üzerine dökebilirsiniz ve bunu en az 15 saniye boyunca yapmaya devam etmelisiniz.
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Birkaç damla çamaşır deterjanını doğrudan çay lekesinin her iki tarafına da sürüp köpürene kadar sürtmeye devam edebilirsiniz. Daha sonra deterjanı durulayıp kıyafetinizi çamaşır makinesine atarak normal bir şekilde yıkayabilirsiniz.
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4. ESKİ VE KURUMUŞ ÇAY LEKESİNİ ÇIKARTMA YOLLARI
Gömleğinizi yıkamanıza rağmen üzerinde hala leke varsa 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi, 2 yemek kaşığı çamaşır tozunu ve suyu bir macun elde edene kadar karıştırın. Macunu lekeye uygulamak için eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
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Eğer giysiniz fırçalanmaya dayanamıyorsa (örneğin yünlü veya hassas olduğu için), temiz beyaz bir bez veya parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Macunu duruladığınızda leke hala belirginse işlemi tekrarlayıp tekrar çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
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Not: Herhangi bir leke çıkarma tekniğini veya ürününü kullanmadan önce giysinizin üzerindeki bakım etiketini kontrol etmelisiniz. Bununla birlikte sıcak suyu yalnızca etikette bunun uygun olduğu belirtiliyorsa kullanabilirsiniz. Ayrıca kıyafetiniz yalnızca kuru temizlemeye uygunsa onu sudan uzak tutmalısınız.
Kaynak: Today, Cleanipedia, Good House Keeping