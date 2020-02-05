05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk halıcılar, 2020 yılının ilk ayına rekor bir rakamla başlayarak 221 milyon 658 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
2020 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefleyen halıcılar, ocak ayında elde edilen rakamla geleceğe daha umutlu bakıyor. Yeni bir rekora imza atan halıcılar, ocak ayında 221 milyon 658 bin dolarlık halı satışı gerçekleştirdi. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydeden sanayiciler, 180 ülkeye de mal satıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün her geçen gün yeni başarılara imza attığını söyledi. Önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 2019 yılında 2 milyar 535 milyon dolarlık dış satım yaparak rekora imza atan halı sektörünün 2020 yılının ilk ayında da yeni bir rekora imza attığını ifade eden Kaplan, çok çalışarak sektörü daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
2020 yılında 3 milyar dolar civarında ihracat yapmayı hedeflediklerini aktaran Kaplan, şöyle konuştu:
"2020 yılında bu hedefi belirlerken çok zorlanacağımızı biliyorduk. Çünkü bu hedef zorlu bir yolculuktu. Ancak ocak ayı verileri hepimizin yüreğine su serpti. Çünkü 2020 yılının ilk ayında kendi rekorumuzu egale ederek bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artışla 221 milyon 658 bin dolar halı ihracatı gerçekleştirdik. Ocak ayı ihracat rakamları, hedefe ulaşabilmemiz için önemli bir adım oldu. Ocak ayları incelendiğinde şimdiye kadar en fazla ihracat geçen yıl Ocak ayında gerçekleşmişti. O da 182 milyon 746 bin dolardı."
Gelinen sürecin kendilerini hiçbir zaman rehavete sokmayacağını dile getiren Kaplan, "Şu anda Türk halıcılar, dünya çapında ün yapmış, sektörün lideri konumunda. O yüzden bizim herkesten daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünya pazarlarında daha etkin rol olmamız lazım. Bu da her zamankinden daha çok çalışmak ve kafa yormaktan geçiyor. O yüzden bizim en önemli kozumuz, üretici ve ihracatçılarımız arasındaki dijital dönüşüm olacak. Hızla dijital dönüşümümüzü gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!