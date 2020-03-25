25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2019 yılında 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi.
Yeni yıla da 3 milyarlık dış satım hedefiyle başlayan halıcılık sektörünün geride kalan 2 aylık rakamları umut verdi.
Ocak ayını 221 milyon 439 bin dolarla kapatan sektör, geçen ay da 217 milyon 130 bin dolarlık halı satışı yaptı. Böylelikle geride kalan 2 ayda 438 milyon 569 bin dolar döviz girdisi sağlayan halıcılar, ihracatta 2020 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışa imza attı.
Bu yılın geride kalan 2 ayında Türk halıları, 190 ülkeye ulaştırıldı.
"BİZ GELECEK İÇİN ÜMİTVARIZ"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün her geçen gün yeni başarılara imza attığını söyledi.
Bu yılın başındaki büyümenin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kaplan, yaşanan ve yaşanabilecek tüm zorluklara Türk halıcılarının göğüs gererek, süreci en az hasarla atlatacağına inandığını kaydetti.
Yeni yıl hedefleri kapsamında ülke ziyaretleri gerçekleştirerek yeni pazar arayışı planladıklarını anımsatan Kaplan, şöyle konuştu:
"Koronavirüs tüm dünya genelinde bazı daralmalara neden olabilecek ama salgının geçmesiyle piyasaya yeniden bir rahatlama geleceği konusunda ümitvarız. İnşallah tüm insanlığın başındaki bu bela kısa sürede geride kalır ve süreç tüm insanlık için en az zararla kapanır ama biz gelecek için ümitvarız. Bu sıkıntılar gidecek, herkes yeniden ekonomi odaklı çalışmalara ağırlık verecek ve aradaki kayıplar telafi edilecek."
Türk halıcıların, dünya çapında ün yaptığını, sektörün lideri konumunda olduğunu aktaran Kaplan, "Bizler bu sıkıntılı süreci biraz da kendimizi yenileme dönemi olarak değerlendireceğiz. O yüzden dijital dönüşümle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hızla dijital dönüşümümüzü gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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