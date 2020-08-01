HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Hale Soygazi, önceki gün Bebek'te bir manavdan mutfak alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Sebze ve meyve alan Soygazi, çıkışta muhabirlere "İyi bayramlar" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı elinden kolonyayı eksik etmeyen oyuncu, daha sonra gazetecilere de ikram etti.