Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hale Soygazi, önceki gün Bebekte bir manavdan çıkarken objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan Soygazi, sebze ve meyve aldı.

Oyuncu, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına elindeki kolonyadan ikram etti.