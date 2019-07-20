Hale Soygazi: Birkaç proje teklifi var - Magazin haberleri

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından biri olan Hale Soygazi, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan usta oyuncu, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

Soygazi, "Birkaç proje teklifi var ama henüz net bir şey yok. Bakalım ilerleyen günlerde netleşirse tekrardan konuşuruz" dedi.

Soygazi, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.