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        Haberler Gündem İstanbul Halası siper oldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Halası siper oldu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'deki bir oto yıkamacı dükkanının işletmecisiyle eski ruhsat sahibi devir konusunda anlaşmazlığa düştü. İş yerinden silah sesleri yükseldi. Bir kişi vuruldu. Elinde silahla sokağa çıkan genç polis ile karşı karşıya geldi. Yeğenine siper olan hala yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:42
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        Halası siper oldu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sarıyer'deki bir oto yıkamacı dükkanının işletmecisiyle eski ruhsat sahibi devir konusunda anlaşmazlığa düştü.

        İş yerinden silah sesleri yükseldi. Bir kişi vuruldu.

        Elinde silahla sokağa çıkan genç polis ile karşı karşıya geldi.

        Yeğenine siper olan hala yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

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