Hakkında 82 yıl hapis cezası vardı!
İstanbul'da, hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis ve 62 bin 500 lira para cezası bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı
İstanbul Büyükçekmece'de olay, Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir aranan şüpheliler arasında bulunan Tülay Yikmiş'in (59) adresi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.
82 YIL HAPİS VE 62 BİN TL PARA CEZASI VARDI
İHA'da yer alan habere göre hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62 bin 500 lira para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş’in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adette resmi belgede sahtecilik suçlarının bulunduğu tespit edildi.
İNSANLARI DOLANDIRMIŞ
Suçlarının çoğunu Ankara’da işleyen yaşlı kadının, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri araç olarak kullanıp insanları dolandırdığı öğrenildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Evindeki adreste kıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.