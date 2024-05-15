Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkında 82 yıl hapis cezası olan Tülay Yikmiş yakalandı

        Hakkında 82 yıl hapis cezası vardı!

        İstanbul'da, hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis ve 62 bin 500 lira para cezası bulunan 59 yaşındaki Tülay Yikmiş, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkında 82 yıl hapis cezası vardı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükçekmece'de olay, Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir aranan şüpheliler arasında bulunan Tülay Yikmiş'in (59) adresi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

        82 YIL HAPİS VE 62 BİN TL PARA CEZASI VARDI

        İHA'da yer alan habere göre hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62 bin 500 lira para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş’in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adette resmi belgede sahtecilik suçlarının bulunduğu tespit edildi.

        REKLAM

        İNSANLARI DOLANDIRMIŞ

        Suçlarının çoğunu Ankara’da işleyen yaşlı kadının, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri araç olarak kullanıp insanları dolandırdığı öğrenildi.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Evindeki adreste kıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tülay Yikmiş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Habertürk Anasayfa