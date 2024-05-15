İstanbul Büyükçekmece'de olay, Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir aranan şüpheliler arasında bulunan Tülay Yikmiş'in (59) adresi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

82 YIL HAPİS VE 62 BİN TL PARA CEZASI VARDI

İHA'da yer alan habere göre hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62 bin 500 lira para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş’in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adette resmi belgede sahtecilik suçlarının bulunduğu tespit edildi.