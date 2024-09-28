Hakkı Bulut: Aşağılık kompleksine giriyorum

12 EYLÜL'DE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Darbede işkence gördüğünü açıklayan şarkıcı, "Kırklareli'nde iki vatandaş şarkımı dinliyormuş. Suç işliyorsunuz diye götürmüşler. Daha sonra emniyet güçleri Unkapanı'na beni almaya geldi. O iki vatandaşı çıkarmak için Selimiye Kışlası'na gittim. Binbaşı hayranım çıktı. Celp göndermişler ama konserlerim olduğu için otelde kaldığımdan görmedim. Beni tutukladılar ve bir ay hücrede kaldım. Mahkemeye çıktım ve beraat ettim. Şarkının sözleri, 'Gençleri gömüyorlar toprağa' cümlesi suç olmuş. Mahkemede anlattım, beraat ettim. Ben beraat edince, onlar da beraat etti. Vicdanım rahat etti" şeklinde konuştu.