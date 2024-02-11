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        Haberler Gündem Hakkari'de son dakika deprem! 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Hakkari'de deprem! 11 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD anbean son depremler listesi paylaşıyor. Son yayınlanan verilere göre; 11 Şubat Pazar günü Akdeniz açıklarında ve Hakkari'de meydana geldi. İşte, 11 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 08:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 08:18
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        • 1

          Türkiye, en aktif fay hatlarından bazılarına sahip olması sebebiyle gün içinde pek çok deprem meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 11 Şubat Pazar günü yayınlanan verilere göre ülkemiz güne iki depremle başladı. Yaşanan sarsıntılardan biri Hakkari'de meydana gelirken biri de Akdeniz açıklarında gerçekleşti. İşte, 11 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          HAKKARİ'DE KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 07.36'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 5.74 km olarak kaydedildi.

        • 3

          AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

          AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 03.16'da Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 5.13 km olarak açıklandı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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